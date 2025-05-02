Вашингтон, 2 мая, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому за «предвзятую подачу новостей» прекращается государственное финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Документ 1 мая опубликовали на сайте Белого дома.

Avishek Das/Global Look Press

В указе отмечается, что продвигаемые NPR и PBS взгляды в сложившейся ситуации неважны, а важно то, что они не предоставляют американским налогоплательщикам справедливое, достоверное и беспристрастное освещение текущих событий.

«В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS», — говорится в документе.

Согласно этому указу, CPB и федеральные агентства должны прекратить прямое и косвенное финансирование NPR и PBS, кроме того, агентства должны проанализировать существующие финансовые соглашения с этими медиа на соответствие их условиям. Документ также обязывает министра здравоохранения и социальных служб проверить, соблюдают ли NPR и PBS закон о запрещении дискриминации при трудоустройстве.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск предлагал закрыть «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). По его словам, на этих медиа работают сумасшедшие радикальные левые, ведущие разговоры между собой. При этом на их содержание тратится 1 млрд долларов средств американских налогоплательщиков.

16 марта директор «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) Майкл Абрамовиц заявил, что радиостанция замолкает и нуждается в реформе. После этого почти все сотрудники радиостанции — более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — были отправлены в отпуска.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта отметил, что закрытие пропагандистских «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Голоса Америки» — это внутреннее дело США. По его словам, указанные СМИ вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в России.