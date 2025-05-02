Москва, 2 мая, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Эксгумация останков советских солдат на «Холме славы» во Львове указывает на аморальную, античеловеческую сущность киевского режима. Такое мнение 1 мая высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости

Ранее в этот же день украинское издание «Страна. ua» сообщило о начале эксгумации останков советских солдат на «Холме славы». Уточняется, что по решению городского совета солдат перезахоронят на Голосковском кладбище.

«И вот в этот самый год <…> они [киевский режим] начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула дипломат в беседе с «Известиями».

Она добавила, что эксгумацию проводят для того, чтобы сделать невозможными памятные мероприятия и не допустить до мемориалов людей с венками, цветами и стихами.

«Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — отметила Захарова.

В январе власти украинского Львова одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских воинов, в том числе Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что решение властей Львова указывает на то, что это реальность киевского режима. Он добавил, что на Украине, где эксгумируют останки героев войны, сейчас всячески прославляют нацистов и их прислужников.

В апреле Песков говорил о том, что нацизм жив, и его корни очень глубоки. По его словам, Россия не могла не отреагировать на возрождение этой идеологии на Украине.

Кроме того, в марте глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевский режим нацистами, выращенными для войны европейских стран против Москвы. Таким образом министр охарактеризовал отношение руководителей государств — участников Евросоюза к киевскому режиму.

В свою очередь, Путин неоднократно подчеркивал, что задача по денацификации Украины остается актуальной, так как в Киеве считают пособника гитлеровцев Степана Бандеру национальным героем. А глава киевского режима Владимир Зеленский публично восторгается бывшими солдатами СС, добавил президент.