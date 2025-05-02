Милан, Италия, 2 мая, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Симоне Индзаги и турецкий полузащитник команды Хакан Чалханоглу были дисквалифицированы на один матч серии А чемпионата Италии за контакты с болельщиками, заподозренными в связях с мафией. Об этом 1 мая сообщила Gazzetta dello Sport.

Spada/Global Look Press

По информации миланской прокуратуры, Индзаги и Чалханоглу обвиняются в контактах с представителем ультрас Марко Фердико. Они обсуждали с последним распределение дополнительных билетов на матч Лиги чемпионов с участием «Интера» в 2023 году.

По словам автора публикации, тренер и футболист согласились на сделку со следствием, в результате чего их наказание было смягчено.

Как сообщало ИА Регнум, в февраля 2023 года стало известно, что установленная в российских городах в период чемпионата мира по футболу в 2018 году система распознавания лиц FindFace Security помогла задержать большое количество лиц, находившихся в розыске, и даже представителя иностранной мафии. Уточнялось, что последним оказался наркодилер из Перу. Мужчина был уверен, что в России его никто не найдет.