Миннеаполис, США, 2 мая, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, которая также является автором сатирического гимна Supermodel из саундтрека к фильму «Бестолковые», погибла на 67-м году жизни в результате пожара в пригороде Миннеаполиса. Об этом 2 мая сообщила газета The Guardian.

Globe Photos/Global Look Press Джилл Собьюл

Уточнятся, что сейчас ведется выяснение причин возникновения пожара. Менеджер певицы Джон Портер подтвердил ее смерть.

«Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. <…> Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других», — заявил он.

Собьюл родилась в Денвере в 1959 году и стала известной благодаря откровенным текстам своих песен. Ее дебютный альбом Things Here Are Different вышел в 1991 году, а наиболее успешным стал релиз 1995 года Jill Sobule. В последний также вошла песня I Kissed a Girl, которая попала в хит-парад Billboard Top 20.