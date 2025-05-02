Одесса, Украина, 2 мая, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Все виновники неонацистской расправы над участникам антимайдана в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года установлены. Об этом заявил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

ИТАР-ТАСС/ Андрей Боровский

По его словам, виновные в расправе над противниками госпереворота на Украине рискуют не дожить до суда.

«В идеале эти персонажи должны быть приговоры к пожизненному заключению, осознавая, что остаток своих дней они будут медленно гнить где-нибудь в «Черном дельфине», ежедневно мечтая о смерти», — заявил он.

Представитель подполья напомнил, что организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания Демьян Ганул был ликвидирован.

«Хотим сказать, что абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждет неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим», — процитировало представителя подполья «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая 2014 года неонацисты устроили пожар в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Находившихся в здании сожгли заживо. Тех, кто пытался спасти, убивали. По официальным данным, погибли 48 человек. В действительности жертв было намного больше.

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев 29 апреля напомнил о том, что в Одессе в Доме профсоюзов людей сожгли заживо. Он подчеркнул, что большинство одесситов не имеют ничего общего с киевским режимом.

По словам очевидца событий 2 мая в Одессе Игоря Немодруга, устроившим пожар помогали снайперы, которые стреляли со стороны военного объекта по участникам антимайдана. Одессит Владислав Долгошей рассказал, что неонацисты готовили акцию заранее.