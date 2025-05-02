Москва, 2 мая, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по уже выданным клиентам кредитным картам. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суд рассмотрел обращение жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту в «Альфа-банке». По условиям договора клиент каждый месяц мог снимать с нее без процентов до 50 тыс. рублей наличными. Однако через месяц кредитная организация ввела комиссию — 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию мужчины в банке заявили, что договор предусматривает право банка вносить изменения в условия и в тарифы в одностороннем порядке.

Суды трех инстанций выносили решения в пользу банка. Верховный суд не согласился с ними.

«Ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в определении.

Суд счел «ничтожным» решение о вводе комиссии за снятие наличных и направил дело на пересмотр.

Ранее сообщалось, что банки «Сбер» и ВТБ отменят дополнительные комиссии при выдаче льготных ипотечных кредитов по поручению президента РФ Владимира Путина. 15 апреля российский лидер заявил, что необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он уточнил, что взимание дополнительных комиссий недопустимо, и напомнил, что именно государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов.