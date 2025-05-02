Москва, 2 мая, 2025, 09:00 — ИА Регнум. В ночь на пятницу, 2 мая, на Москву и Московскую область обрушился сильный снегопад. В результате в столичном регионе оказался побит рекорд по количеству выпавших осадков 116-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам синоптика, в Москве и Подмосковье за это время выпало рекордное количество снега, а попадавшие в результате этого деревья повредили автомобили и оборвали провода.

«В столичном регионе побит рекорд осадков 116-летней давности», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 апреля в Перми начался сильный снегопад, который продолжался в течение почти суток. В результате непогоды и ограниченной видимости была приостановлена работа международного аэропорта Большое Савино. Снегоуборочная техника продолжала борьбу с последствиями разгула стихии в течение всей ночи.

Позднее стало известно, что снегопад в Перми стал самым сильным таким природным явлением для города в XXI веке. Количество выпавших осадков оказалось выше ожидаемого и на ряде станций превысило 30 см.