Витебск, Белоруссия, 2 мая, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Следовавший по маршруту Витебск — Минск пассажирский поезд вечером 1 мая столкнулся со стадом коров. Об этом 2 мая сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«1 мая 2025 года 22:53 (совпадет с мск) на перегоне Оболь — Глушанино участка Витебск — Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск — Минск со стадом коров», — говорится в Telegram-канале БЖД.

Отмечается, что в момент инцидента в поезде ехали 68 пассажиров, никто из которых не пострадал в результате происшествия. Из-за инцидента состав прибыл на конечную станцию с задержкой.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января на железнодорожном переезде Щеглово — Кирпичный завод во Всеволожском районе Ленобласти водитель такси не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, когда там шла электричка, после чего произошло столкновение. Мужчина сбежал с места ДТП и оставил в машине умирающую пассажирку, которая позднее скончалась от полученных травм.

В конце декабря 2024 года два человека погибли в Светлограде в Ставропольском крае в результате столкновения автомобиля с локомотивом. Еще один человек пострадал.