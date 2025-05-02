Москва, 2 мая, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Бывший барабанщик групп в стиле хэви-металл «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов скончался в Бельгии на 64-м году жизни. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба «Мастера».

Социальные сети Игорь Молчанов

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы «Мастер», — говорится в Telegram-канале группы.

Причины и обстоятельства смерти музыканта не уточняются.

Молчанов родился в Москве 25 августа 1961 года. В начале 1980-х играл в группе «Альфа» и работал в коллективе известной советской певицы Людмилы Сенчиной. Затем, в 1985 году, перешел в группу «Поющие сердца», позднее ставшую «Арией».

После этого часть экс-участников «Арии» создала музыкальный коллектив «Мастер», причем название новой группы предложил именно Молчанов, который участвовал в записи его первых двух альбомов — «Мастер» (1987) и «С петлей на шее» (1989). Во время гастролей в Бельгии в 1991 году Молчанов вместе с клавишником Кириллом Покровским покинули «Мастер», оставшись жить в этой стране. С 1994 года барабанщик играл с местным коллективом Cryme.