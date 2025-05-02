Екатеринбург, 2 мая, 2025, 08:48 — ИА Регнум. В результате серьезного ДТП на 109-м км федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган погибли трое человек, один из который несовершеннолетний. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной информации ведомства, в аварию попали четыре автомобиля.

«В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Еще трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Движение на участке было временно ограничено. На месте для установления обстоятельств происшествия и личностей участников ДТП работала полиция. Движение для транспорта восстановили в 03:20 по местному времени.

Ранее, 20 апреля, после столкновения автомобиля с деревом в Ростовской области погиб ребенок, еще двое пострадали. Предварительно, 26-летняя женщина за рулем машины двигалась с небезопасной скоростью и съехала с дороги.

22 марта в Туле в результате столкновения четырех автомобилей погибла женщина, девять человек пострадали, включая четырех детей трех, шести, 12 и 13 лет. Их госпитализировали.