Рязань, 2 мая, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Полиция задержала акциониста и художника Павла Крисевича в Рязанской области. Об этом 1 мая сообщили в Telegram-канале деятеля.

Суды общей юрисдикции города Москвы Павел Крисевич

«Павла Крисевича задержали на железнодорожной станции Милославская по ориентировке в совершении преступления о нападении на таксиста 12 февраля в Скопине, в котором он никогда не был», — сказано в сообщении.

По версии автора поста, сначала его отвезли в местное отделение полиции для допроса, затем перевезли в участок в Скопин, потому что в ОВД в Милославке не работали базы дактилоскопии. Позже выяснилось, что художник не избивал таксиста, это подтвердила экспертиза, написали в канале.

В Telegram-канале добавили, что Крисевича задержали на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ за эмоциональное поведение и брань. Суд состоялся в ОВД.

В октябре 2022 года Крисевичу дали пять лет колонии общего режима за стрельбу в воздух на Красной площади. Мужчина в июне 2021 года устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, после чего сделал вид, что произвел выстрел в себя.

Ранее Крисевич провел в Москве несколько скандальных акций — забирался на сферу из колючей проволоки на Арбате и висел на горящем кресте у здания ФСБ России на Лубянской площади.