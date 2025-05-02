Москва, 2 мая, 2025, 08:31 — ИА Регнум. С 1 июля тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России проиндексируют в среднем на 11,9%. Об этом 2 мая рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правительство РФ довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Вырастет цена на ЖКХ с 1 июля, уже традиционно, так было и в прошлом году. Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. В среднем суммы в платежках вырастут на 11,9%», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Депутат уточнил, что повышение тарифов ЖКХ будет разным в различных регионах, и они могут отличаться даже в одном субъекте, к примеру, в сельской местности они будут ниже, чем в городе.

По словам Аксененко, правительство РФ утвердило также и предельное различие тарифов. К примеру, в Новосибирской области они вырастут на 11,9% с предельным отклонением 4,8%, из-за чего где-то они увеличатся до 15%, а где-то могут быть ниже 11,9%, отметил парламентарий.

Он также назвал одной из причин роста тарифов на ЖКХ растущий износ коммунальной инфраструктуры, составляющий, по официальным данным Минстроя РФ, от 40% до 80% в зависимости от региона, и инфляцию.

«Внутри комитета Госдумы по строительству и ЖКХ мы ищем пути решения проблем роста тарифов. И один из важных шагов здесь — модернизация сетей. Но до тех пор, пока города меняют трубы «кусками», ни о какой здравой и полноценной модернизации не может быть и речи», — пояснил Аксененко.

По мнению депутата, для наведения порядка на местах необходимо провести внятную инвентаризацию и системный подход к нормам потребления с учетом реальной ситуации в каждом регионе, а не в среднем по стране. Также нужно сделать платежки по ЖКУ «прозрачными», отметил он.

«Заплатил за воду и уверен, что деньги пойдут на модернизацию труб. Каждая копейка должна быть «окрашена», тогда люди будут платить, а не собирать долги по коммуналке. Сейчас вполне понятны даже крупные задолженности: человек платит, но не понимает за что — вода из крана может идти рыжая, отопление работать при плюс 28, но отключаться при минус 17. Таких ситуаций не должно быть», — пояснил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов предложил обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, в которых теплая погода, но отопление подается в обычном режиме. По его словам, россияне не должны оплачивать избыточную температуру в квартирах.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля заявил, что несвоевременная индексация тарифов ЖКХ бьет по карману российских граждан. Глава государства уточнил, что в результате этого принятие решения по вопросу об индексации оказывается невозможным без федеральных субсидий.