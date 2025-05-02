Вашингтон, 2 мая, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Кошка выжила, упав в 120-метровый каньон со скалы в штате Юта Соединенных Штатов Америки, ее предполагаемые хозяева погибли. Об этом 1 мая сообщило издание USA Today, ссылаясь на зоозащитную организацию Best Friends.

Petrov Sergey/Global Look Press

В полиции сообщили, что пара упала со скалы на смотровой площадке каньона Брайс. Они зачем-то перелезли через перила. Кошку нашли в переноске рядом с их телами.

«Примечательно, что у кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет», — рассказал сотрудник приюта Best Friends Джуд Баттиста.

Ветеринары установили, что животному примерно 12 лет. Кошку назвали Мираж.

В феврале кошка Муся, сброшенная мужчиной с обрыва у «Ласточкиного гнезда» в Крыму, выжила. Спасатели подняли ее наверх. По данным местных Telegram-каналов, Муся жила там около 10 лет и стала одной из достопримечательностей комплекса.