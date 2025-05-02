Вашингтон, 2 мая, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Американское военное космическое подразделение Space Delta 9 допустило союзников из альянса «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания) к закрытым разведданным о действиях России и Китая в космосе. Об этом 1 мая сообщила газета британская газета The Times.

Roscosmos/Global Look Press

Как рассказал изданию командир подразделения полковник Рэмси Хорн, такое решение было принято на фоне нарастающей обеспокоенности по поводу вероятной милитаризации орбиты.

По словам автора публикации, Вашингтон опасается того, что Москва и Пекин быстро развивают новые космические возможности, при этом китайская сторона вкладывает значительные средства в сбор разведывательных данных.

При этом США впервые допустили к работе Space Delta 9, которое только для Вашингтона и предоставляло доступ к сверхсекретной информации, представителей Британии. Так, замглавы объединенных воздушных сил Великобритании при НАТО, маршал авиации Джонни Стрингер посетил космическую базу Шривер в штате Колорадо. Там он ознакомился с разведывательной программой, которая отслеживает действия российских и китайских спутников.

Как сообщало ИА Регнум, глава управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос 16 апреля выступил с утверждением, что США якобы могут манипулировать временем и пространством. По его словам, такие технологии якобы уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность.

В декабря 2024 года главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе. Эксперт подчеркнул, что новая система эффективно противостоит новому американскому и европейскому вооружению.