Мелитополь, 2 мая, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Россия и Украина 2 мая собирались произвести обмен военнопленными и телами погибших, но такой обмен был сорван главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 2 мая рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Global Look Press Владимир Зеленский

«Планируемый на сегодняшнее утро обмен военнопленными был сорван со стороны режима Зеленского. Также бандеровцы отказались забрать тела 780 погибших ВСУшников, подготовленные к передаче на белорусской границе и находящиеся в рефрижераторах», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, в результате этого тысячи людей не смогут узнать о судьбе близких и достойно их похоронить. Срывом таких обменов и угрозами проведению в Москве парада Победы к 80-летию Победы СССР над нацистской Германией глава киевского режима делает ставку на продолжение эскалации конфликта.

Зеленский 29 апреля заявил, что России якобы стоит переживать по поводу проведения парада. По его утверждению, в данный момент в Москве якобы решают, стоит ли проводить это мероприятие.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа 1 мая заявил, что главарь киевского режима боится парада 9 мая в Москве, так как проведение этого мероприятия разрушит миф об изоляции России. По словам депутата, Зеленский также хочет сорвать этот большой праздник для всего прогрессивного человечества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля отметила, что глава киевского режима фактически в прямом эфире открыто планирует теракты на территории России. Она добавила, что это свидетельствует о подрыве мирных усилий по разрешению конфликта со стороны Украины.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 30 апреля заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы Зеленский показал свою звериную сущность. По мнению эксперта, этим лидер киевского режима серьезно осложнил попытки Запада оправдать себя.