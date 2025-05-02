Нью-Йорк, США, 2 мая, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) рассматривает масштабную реорганизацию из-за сокращения финансирования со стороны США, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

Согласно агентству, целевая группа, созданная в марте по инициативе генсека Антониу Гутерриша, подготовила документ с предложениями. Гутерриш ранее заявлял, что организация должна стать более экономически эффективной.

Как утверждается, в конфиденциальном шестистраничном документе предлагается объединить десятки агентств ООН в четыре ключевых департамента: по вопросам мира и безопасности, гуманитарным делам, устойчивому развитию и правам человека.

Также есть идея интегрировать Всемирную торговую организацию с агентствами ООН по развитию. Один из источников, знакомый с документом, назвал его отправной точкой для дальнейших обсуждений, уточняет Reuters.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля представители Республиканской партии предложили внести в конгресс законопроект о полном выходе страны из ООН. Это означает выход страны из состава ООН и связанных с ней организаций, а также прекращение финансирования Вашингтоном.

До этого, 5 февраля, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Оба документа были подписаны в день визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

На фоне заявлений американских политиков о возможном выходе из всемирной организации заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что долг США в регулярный бюджет ООН составляет 2,8 млрд долларов.

В мае 2024 года финансовые трудности стали причиной ввода целого ряда ограничений ради сокращения расходов в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Среди введённых мер по сокращению расходов значились запрет операторам и переводчикам на сверхурочную работу, ограничение времени работы въездных ворот в штаб-квартиру ООН на Манхэттене, сокращение времени кондиционирования воздуха и ввод моратория на приём на работу новых сотрудников.

Уточнялось, что ООН давно испытывает финансовые трудности, так как крупнейшие спонсоры, в том числе США, часто задерживают платежи. Сложности начали нарастать во время пандемии COVID-19 в связи с решением Трампа сократить финансирование гуманитарной деятельности и усилий по развитию. Также отмечалось, что из-за финансовых трудностей сокращено число заседаний Совбеза ООН по украинскому конфликту и по ситуации в секторе Газа. Для проведения одного такого заседания, по данным Bloomberg, требуется около 15 тыс. долларов.