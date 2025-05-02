Вашингтон, 2 мая, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провозгласил 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне, а 8 мая — Днем победы во Второй мировой войне. Соответствующее заявление политик сделал 1 мая в своей соцсети Truth Social.

«Сегодня я объявляю 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем победы в Первой мировой», — написал американский лидер.

По мнению Трампа, Соединённые Штаты выиграли обе войны, приложив для это больше усилий, чем кто-либо в мире. Президент США добавил, что в стране не праздновали эти достижения из-за того, что не находилось знающих, как это организовать, лидеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Белого дома Трамп, Соединенные Штаты Америки якобы «неизмеримо больше» остальных стран сделали для приближения победы во Второй мировой войне. Также он указал, что США, «превосходя всех по силе, храбрости и военному мастерству», внесли решающий вклад в победу в обеих мировых войнах.

Это не первое подобное утверждение Трампа. Так, в январе американский лидер заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой войне, потеряв 60 млн человек. При этом американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году. Кроме того, потери Советского Союза оцениваются, по официальным данным, примерно в 27 млн человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, напомнил, что на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и советский народ заплатил за это самую большую цену. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте. При этом Россия помнит помощь США, добавил Песков.

Песков подчеркнул, что озвученное Трампом количество жертв не соответствует официальным данным, которые приводят историки в России и по всему миру. Он выразил надежду на то, что политик и американские граждане разделят радость празднования 80-летия Победы.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин указал на то, что в последние годы политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. И этот вопрос относится к сфере безопасности страны, отметил он.