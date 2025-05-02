Москва, 2 мая, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Над российскими регионами за минувшую ночь силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен 121 украинский беспилотник. Большая часть из них была сбита над Крымом и акваторией Чёрного моря, сообщила утром 2 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 89 БПЛА перехватили над Крымом и 23 — над акваторией Чёрного моря. Еще четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем и два — над Орловской областью. По одному вражескому беспилотнику было уничтожено над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 мая Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражал массированную комбинированную атаку беспилотников украинских формирований на Севастополь.

Киевский режим не перестает предпринимать ежедневные атаки по гражданским целям на территории России. Так, утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министерство иностранных дел РФ назвало удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ и директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум сравнил действия украинских военных с преступлениями бандеровцев времён Великой Отечественной войны, которые отличались особой жестокостью, превосходящей даже фашистов. По его словам, современные украинские националисты продолжают их дело, устраивая террор против мирных жителей.