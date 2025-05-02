Лондон, 2 мая, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Деятельность украинских сообществ приостановлена студенческими профсоюзами в двух британских университетах за приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 мая сообщила газета Financial Times.

Уточняется, что речь идёт об университетском колледже Лондона и Ланкастерском университете. Украинские сообщества нарушили правила деятельности благотворительных организаций. В частности, одно из украинских сообществ передало на покупку дрона £1,5 тыс. (около $2 тыс.), собранных на клубном вечере. Второе сообщество привлекло более £20 тыс. на поддержку Украины, из них половина суммы была направлена на приобретение боевых дронов.

При этом, по правилам благотворительных сообществ, ни одна благотворительная организация не может помогать любым иностранным вооружённым силам, такая деятельность не может осуществляться на законных основаниях.

Деятельность украинских сообществ приостановлена студенческим профсоюзом до завершения начатого расследования. Оно установит, имелись ли нарушения правил функционирования благотворительных обществ. Университетский колледж Лондона поддержал решение профсоюза. Ланкастерский университет отказался комментировать ситуацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что почти половина украинских беженцев в Великобритании испытывает проблемы с работой и жильем из-за отмены виз по программе Ukrainian Family Scheme. Согласно Ukrainian Family Scheme, украинские беженцы могли въезжать в Великобританию, если у них в этой стране живут родственники. Такой тип визы позволял им учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

Ukrainian Family Scheme была закрыта 19 февраля 2024 года. Прием заявлений прекратился. Ее участникам предложили переключиться на Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку. Критерии получения виз по Homes for Ukraine ужесточили. Продолжительность срока пребывания в Великобритании по этой программе для новых заявителей сократили с трех лет до 18 месяцев.

В мае прошлого года глава сообщества перемещенных украинских технических работников Диана Кочева рассказала, что у британцев снизилось желание помогать украинским беженцам. По ее словам, работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более стабильной визой или положением, нежели беженцы с Украины.