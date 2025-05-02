Вашингтон, 2 мая, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки якобы больше остальных стран сделали для приближения победы во Второй мировой войне. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп, объявив 8 мая в США Днем победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем победы в Первой мировой», — написал 1 мая американский лидер в своей соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, США якобы внесли решающий вклад в победы в обеих мировых войнах, «превосходя всех по силе, храбрости и военному мастерству». Однако Трамп посетовал, что в США больше не празднуют эти достижения из-за отсутствия лидеров, способных это организовать, и призвал возродить торжества.

Как передавало ИА Регнум, это не первое подобное заявление главы Белого дома. Так, в январе Трамп заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой войне, потеряв 60 млн человек. При этом американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году. Кроме того, потери Советского Союза оцениваются, по официальным данным, примерно в 27 млн человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, напомнил, что на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и советский народ заплатил за это самую большую цену. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте. При этом Россия помнит помощь США, добавил Песков. По его словам, Соединённые Штаты всегда зарабатывали деньги на военных конфликтах, чем продолжают заниматься и сейчас — на Украине.

Песков подчеркнул, что озвученное Трампом количество жертв не соответствует официальным данным, которые приводят историки в России и по всему миру. Он выразил надежду на то, что политик и американские граждане разделят радость празднования 80-летия Победы.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин указал на то, что в последние годы политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. И этот вопрос относится к сфере безопасности страны, отметил он.

В мае тогда ещё президент США Джо Байден заявил, что во Второй мировой войне американские солдаты спасли мир. По его словам, они якобы освободили Европу, победили фашизм и создали сильные альянсы. Российский МИД назвал это синдромом исторического ревизионизма, присущего американским президентам.