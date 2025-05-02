Газа, Палестина, 2 мая, 2025, 06:37 — ИА Регнум. Критическая нехватка продовольствия и отсутствие доступа к чистой питьевой воде у жителей сектора Газа позволяет Организации Объединённых Наций официально признать анклав зоной голода. Такое заявление сделал 1 мая гендиректор министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бараш агентству Anadolu.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Около 91% жителей Газы сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни», — уточнил аль-Бараш.

Глава минздрава Газы призвал ООН официально признать сектор Газа зоной голода, так как ситуация в анклаве соответствует всем необходимым для этого критериям.

Кроме того, 1 мая минздрав Газы обратился с призывом к медицинским и гуманитарным организациям по всему миру провести недельную акцию в поддержку палестинских детей, оказавшихся в зоне конфликта. В акцию предлагается также включить отправку медицинских бригад и восстановить поставки медикаментов и медоборудования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ 4 апреля начала наземную военную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Уточнялось, что такое решение было принято для «расширения зоны безопасности».

31 марта ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Затем их похоронили в братской могиле на юге Газы, а их машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН засыпали песком с помощью бульдозера. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля заявил, что он в шоке от известий об обнаружении массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа. Российский дипломат подчеркнул, что с октября 2023 года в палестинском анклаве погибли не менее 408 сотрудников гуманитарных организаций.