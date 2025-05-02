Москва, 2 мая, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Россиян могут оштрафовать за антисанитарию на дачных участках, предупредила юрист Анастасия Билялова.

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К нарушениям она отнесла скопление мусора, неприятный запах и содержание животных, запрещённых к разведению на таких территориях.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей», — приводит слова Биляловой агентство «Прайм».

Если участок превратился в свалку, сумма штрафа может составить от 20 до 50 тысяч рублей.

Билялова также отметила, что за нарушение санитарных норм и невыполнение гигиенических требований штраф варьируется от 100 до 500 рублей.

Она пояснила, что на садовых и огородных участках разрешено содержать только птицу и кроликов при условии соблюдения строительных норм или наличия специального разрешения. Разведение коров, свиней или лошадей запрещено, так как это считается нецелевым использованием земли. В случае нарушения, если кадастровая стоимость участка определена, штраф составит от 0,5 до 1% от неё, но не менее 10 тысяч рублей; если стоимость не установлена — от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, юрист указала, что за порчу земли из-за неправильного использования пестицидов, агрохимикатов или других опасных веществ, включая отходы животноводства, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля адвокат Вадим Багатурия пояснил, что соседи могут обратиться в суд из-за строительства глухого забора между дачными участками. Глухие заборы россияне могут строить либо с лицевой стороны участка, либо с согласия соседей. В противном случае допускаются ограждения из пропускающих свет конструкций, например из сетки.

Причиной таких ограничений является соблюдение требований противопожарной и санитарной защиты, они призваны обеспечивать нормальную инсоляцию участков и защищать их от возможных подтоплений.

Кроме того, 20 апреля юрист Надежда Локтионова напомнила россиянам об обязанности убирать скопление сухой травы и мусора на своих дачных участках. Она добавила, что штрафов от 5 до 15 тыс. рублей можно также избежать, соблюдая правила сжигания мусора и устанавливая мангалы и барбекю на расстоянии не менее пяти метров от других построек.