Варшава, 2 мая, 2025, 06:06 — ИА Регнум. В мировую политику возвращаются жестокость и эгоизм, посетовал премьер-министр Польши Дональд Туск в телеобращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Наступили трудные времена, в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией», — считает польский премьер.

По его словам, уверенность в необходимости платить за всё вытесняет приверженность ценностям, что вызывает у него обеспокоенность.

В этой связи Туск подчеркнул, что будет способствовать созданию более благоприятных условий для работы польских компаний на внутреннем рынке, добавив, что экономический национализм не несёт в себе ничего отрицательного, и власти Польши без колебаний будут поддерживать отечественные фирмы.

Как передавало ИА Регнум, Туск делает много громких заявлений. Так, 15 апреля он отметил, что Польша готова участвовать в восстановлении Украины, но хочет помогать таким образом, чтобы заработать. По словам Туска, Польша не будет такой наивной, чтобы безвозмездно помогать, когда другие страны наживаются на помощи Украине. Премьер добавил, что его не смущает, когда такой подход называют экономической диктатурой.