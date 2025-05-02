Анкара, 2 мая, 2025, 05:57 — ИА Регнум. Более 4,2 тыс. зданий получили повреждения после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле. Об этом 1 мая заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум, сообщает TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«На сегодняшний день проведена оценка повреждений 425 тысяч независимых секций в 36 425 зданий. Из них 27 697 зданий не пострадали, а 4 295 зданий получили незначительные повреждения», — уточнил министр.

Оценка ущерба после природного катаклизма продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. В районе города Силиври на побережье Мраморного моря зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2. По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадали более 150 человек, жертв в результате подземных толчков нет.

Турецкие власти в тот же день приступили к оценке ущерба от мощного землетрясения, которое ощущалось в соседних провинциях.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и граждан страны быть готовыми к новому землетрясению, которое уже «на пороге».