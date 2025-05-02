Вашингтон, 2 мая, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Компании или лица, как-либо связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) России, лишатся доступа к участию в восстановлении Украины. Об этом 1 мая, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Белый дом Radek Kucharski

«Ни одно государство, компания или лицо, которые финансировали или снабжали российскую военную машину, не будет допущено к получению выгоды от восстановления Украины, в том числе к участию в проектах, поддерживаемых за счет средств фонда», — уточняется в документе.

Поясняется, что партнёрство США и Украины будут контролировать по три представителя с каждой стороны. В рамках проекта по восстановлению Украины предполагается, что сотрудничество будет проходить в условиях «высочайшего уровня прозрачности и подотчетности», чтобы оба государства могли извлечь для себя максимальную выгоду для своего народа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс, сделка Вашингтона и Киева по полезным ископаемым позволит укрепить национальную безопасность Украины. Представитель Госдепа подчеркнула, что это не просто финансовое соглашение, но связь между двумя странами, которая изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону.

Проекты, которые будут разрабатываться Украиной и США в рамках сделки по полезным ископаемым, будут включать в себя добычу минералов, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры. При этом по договору у США будет первоочередное право приобрести добытые совместно с Киевом ресурсы либо назначить покупателя на свой выбор.

Вечером 30 апреля в министерстве финансов США сообщили о подписании между Вашингтоном и Киевом сделки по совместной разработке недр на территории Украины. С украинской стороны факт заключения соглашения подтвердила вице-премьер страны Юлия Свириденко.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина будет переводить 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестфонд. При этом за Вашингтоном сохраняется право не пополнять фонд финансово, а передавать Киеву вооружения.