Париж, 2 мая, 2025, 05:27 — ИА Регнум. Европейские страны готовят новый пакет санкций против России в случае её отказа от прекращения огня на Украине и рассчитывают на поддержку США, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, европейцы намерены поддержать инициативу США введением 17-го пакета санкций против России, координируя с американской стороной как содержание, так и сроки этих мер, о чём он заверил сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время встречи.

Комментируя американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых, Барро отметил, что Франция обладает компетенциями в области редкоземельных металлов и может заключить с Киевом аналогичное экономическое соглашение.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg писало, что Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытается убедить членов сената в необходимости введения пошлины в размере 500% на товары, страны-производители которых приобретают у РФ энергоресурсы. Согласно инициативе Грэма, такие меры можно применить, если Россия не начнет «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине. Хотя Москва ранее заявляла, что открыта к прямым переговорам, но пока не наблюдает аналогичного сигнала от Киева.

До этого, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона нерасширением антироссийских санкций преследует конкретную цель — не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине.

18 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.

Путин добавил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, указал президент.