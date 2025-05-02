Вашингтон, 2 мая, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять Пита Хегсета с поста главы Пентагона. Об этом 1 мая заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

«Пит Хегсет в безопасности. И я думаю, что члены кабинета (Трампа. — Ред.) отлично справляются со своей работой, особенно Пит», — так ответил Вэнс на вопрос о возможной отставке Хегсета.

Глава Пентагона причастен к утечке в мессенджере Signal засекреченных данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену. Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило 1 мая, что и. о. генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс расширил масштаб проверки в отношении Хегсета после инцидента с утечкой данных. Цель расследования — точно установить, кто разместил особо секретную информацию в публичном чате.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, секретная информация не размещалась в мессенджере Signal, администрация США поддерживает шефа Пентагона Хегсета.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что 15 марта Хегсет опубликовал в чате Signal график полётов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям йеменских мятежников-хуситов.

Отмечалось, что министр лично создал чат «Оборона/командное совещание» и включил в него свою жену Дженнифер, не работающую в Пентагоне, брата Фила, адвоката Тима Парлаторе и ещё примерно десять человек, в том числе двух чиновников, отстранённых из-за утечек информации.

21 апреля помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл также указал, что сообщения журналистов о том, что Хегсет якобы раскрыл детали ударов по Йемену в чате мессенджера Signal, где также находились его жена, брат и адвокат, не соответствуют действительности.