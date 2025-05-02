Тель-Авив, Израиль, 2 мая, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Израильские силы нанесли удары по объекту близ президентского дворца в Дамаске, чтобы устранить угрозу для друзов в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня вечером Израиль нанес удар рядом с президентским дворцом в Дамаске. Это ясный сигнал режиму в Сирии. Мы не позволим размещать силы южнее Дамаска и угрожать друзской общине», — приводит совместное заявление Нетаньяху и главы израильского минобороны Исраэля Каца издание The Times of Israel.

Отмечается, что Армия обороны Израиля подтвердила, что истребители были сбиты недалеко от дворца сирийского лидера Шараа в Дамаске.

Как передавало ИА Регнум, Израиль регулярно наносит удары по Сирии. Так, в начале апреля израильские истребители нанесли более 20 ударов по аэродромам в провинциях Хама и Хомс. Основной удар пришелся на бывшую авиабазу близ города Хама, в 220 км от Дамаска. Также был атакован аэродром «Т4» недалеко от Пальмиры и военный объект в районе Масакин-Берзи в Дамаске.

22 марта ЦАХАЛ нанесла удары по сирийским военным базам «Тадмур» и «Т4».

В феврале пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила атаку на погранпереходы на границе Сирии и Ливана. Свои действия ЦАХАЛ объяснила необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооружённых формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки «Хезболлы» восстановить свои силы.