Пекин, 2 мая, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Власти Китая оценивают возможность начала торговых переговоров с Соединёнными Штатами. Об этом 2 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР.

ИА Регнум Торговая война Китая и США вышла на новый уровень

«Китай обратил внимание, что высокопоставленные чиновники США неоднократно выражали готовность вести с Китаем переговоры по вопросу таможенных пошлин. В то же время США в последнее время по своей инициативе неоднократно направляли Китаю сообщения через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с КНР», — поясняется в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что Китай в настоящее время проводит оценку возможности проведения торговых переговоров с США.

Как указывает издание, заявление Пекина является сигналом о возможных переменах в тупиковой ситуации, в которой оказались две крупнейших экономики мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 апреля президент США Дональд Трамп назвал страны, с которых США намерены взимать взаимные тарифы. Наиболее высокие из них Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%)

Пекин в ответ сообщил о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.

13 апреля министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон начал вести с Пекином «мягкий диалог» через посредников по вопросу о торговых отношениях. Он выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин найдут способ урегулировать разногласия.

Параллельно в США заявляли о возможности проведения переговоров с китайской стороной по этому вопросу. Так, 23 апреля Трамп отметил, что пошлины на китайские товары не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

Американская газета Wall Street Journal 28 апреля написала, что введенные Трампом тарифы стали «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина. По словам автора публикации, такое решение американской стороны дало Китаю возможность привлечь к себе многие страны, так как на этом фоне он выступил в качестве более надежного гигантского рынка.