Вашингтон, 2 мая, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом 1 мая заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Facebook.com/usdos/ Здание госдепа США

«Мы не будем выступать посредниками и летать через весь мир для модерации встреч. Теперь диалог должны вести непосредственно две стороны», — заявила Брюс.

При этом Брюс отметила, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира, но для урегулирования конфликта Россия и Украина должны предложить «конкретные идеи».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Россией и Украиной сохраняется значительный разрыв в позициях по урегулированию кризиса, однако именно Москве и Киеву необходимо предпринять шаги по разрешению конфликта. По его словам, обе стороны осведомлены об условиях друг друга для достижения мира, и только от Москвы и Киева зависит, удастся ли заключить соглашение.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса. В то же время он указал, что РФ будет заключать соглашение с Киевом. По словам Пескова, это очень сложный вопрос, поэтому нельзя рассчитывать на его быстрое решение. Тем не менее российская сторона надеется, что участие США даст свои положительные результаты.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий.