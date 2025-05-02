Ла-Пас, 2 мая, 2025, 04:28 — ИА Регнум. Легкий самолёт Cessna 172CP, на борту которого находились четверо взрослых и ребенок, пропал в боливийской Амазонии. Об этом 1 мая заявил президент Боливии Луис Арсе, пишет El Deber.

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Отмечается, что самолёт пропал между Бауресом и островом Тринидад. Как пояснил директор Главного управления гражданской авиации Хосе Гарсиа, самолёт вылетел на Тринидад 30 апреля около 13:20 по местному времени (20:20 мск). В последний раз пилоты воздушного судна выходили на связь с диспетчерами аэропорта на острове Тринидад через 3,5 часа после вылета из аэропорта в Бауресе.

При этом Гарсиа утверждает, что никаких технических проблем у самолёта не наблюдалось. Воздушное судно прошло регистрацию, было полностью готово к полёту и застраховано. У пилота имелась соответствующая квалификация и лицензия.

«В связи с исчезновением самолета Cessna 172CP <…> с пятью членами экипажа на борту, включая ребенка, мы дали указание <…> о немедленном развертывании поисково-спасательной операции», — уточнил президент Боливии.

В операции примут участие Военно-воздушные силы страны, объединенное командование по реагированию на чрезвычайные ситуации и служба поиска и спасения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что все 10 человек, находившиеся на пропавшем борту самолёта Cessna Caravan компании Bering Air на Аляске, погибли. Самолёт Cessna Caravan вылетел из Уналаклита в Ном и пропал с радаров менее чем через час. Спасатели искали местонахождение самолёта с вертолёта и вскоре обнаружили обломки на морском льду. На месте крушения спустили двух спасателей-пловцов. Все погибшие на борту самолёта были взрослыми. Из них девять человек были пассажирами и один был пилотом.

О пропаже самолёта стало известно днём 7 февраля.