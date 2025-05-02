Бразилиа, 2 мая, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на протяжении полутора лет направлял письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбами о встрече, но не получил ответа из Бразилиа. Об этом пишет бразильская газета Metrópoles, ссылаясь на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По данным издания, одно из таких писем Зеленский отправил 27 октября 2023 года, в день 78-летия Лулы да Силвы. Также он просил о приглашении на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года, однако Украина не была представлена на мероприятии. Отмечается, что Бразилия сочла встречу неуместной, так как саммит был посвящён борьбе с голодом, бедностью, устойчивому развитию и глобальному управлению.

Кроме того, после заявления Лулы да Силвы о намерении посетить Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его в Киев до поездки в Россию. Однако, как отмечает газета, эти планы пока не входят в повестку бразильского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Лула да Силва 29 марта подтвердил, что намерен приехать в Москву на День Победы 9 мая. По его словам, он собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

В ноябре 2024 года Reuters написало, что представители европейских стран, участвовавшие в саммите G20 в Бразилии, выразили свое недовольство тем, что Лула да Силва решил досрочно завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы, чтобы избежать продолжения дискуссии о конфликте на Украине. Россия поддержала пункт итоговой декларации саммита о необходимости «честного и разумного» урегулирования конфликта.