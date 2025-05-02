Лула да Силва полтора года игнорировал просьбы Зеленского о встрече
Metrópoles: Лула да Силва полтора года игнорировал просьбы Зеленского о встрече
Бразилиа, 2 мая, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на протяжении полутора лет направлял письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбами о встрече, но не получил ответа из Бразилиа. Об этом пишет бразильская газета Metrópoles, ссылаясь на дипломатические источники.
По данным издания, одно из таких писем Зеленский отправил 27 октября 2023 года, в день 78-летия Лулы да Силвы. Также он просил о приглашении на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года, однако Украина не была представлена на мероприятии. Отмечается, что Бразилия сочла встречу неуместной, так как саммит был посвящён борьбе с голодом, бедностью, устойчивому развитию и глобальному управлению.
Кроме того, после заявления Лулы да Силвы о намерении посетить Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его в Киев до поездки в Россию. Однако, как отмечает газета, эти планы пока не входят в повестку бразильского лидера.
Как передавало ИА Регнум, Лула да Силва 29 марта подтвердил, что намерен приехать в Москву на День Победы 9 мая. По его словам, он собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине.
В ноябре 2024 года Reuters написало, что представители европейских стран, участвовавшие в саммите G20 в Бразилии, выразили свое недовольство тем, что Лула да Силва решил досрочно завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы, чтобы избежать продолжения дискуссии о конфликте на Украине. Россия поддержала пункт итоговой декларации саммита о необходимости «честного и разумного» урегулирования конфликта.