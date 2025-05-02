Сунжа, Ингушетия, 2 мая, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Возгорание произошло на вещевом рынке в городе Сунжа в Ингушетии, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание на рынке произошло в ночь на 2 мая, загорелись торговые павильоны. Уточняется, что в тушении пожара задействованы все пожарные части Республики Ингушетия по третьему рангу. Кроме того, в операции участвуют все службы города: скорая помощь, энергетическая служба (ЭРШ), газовая служба. Все службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности.

Около 02:00 мск пожар удалось локализовать, его дальнейшее распространение приостановлено, площадь горения превысила 1200 кв. метров. На место происшествия прибыли зампредседателя правительства Магомед Евлоев и глава города Сунжа Аслан Умаров, организован штаб пожаротушения для координации работы служб.

«Пожарные и экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы полностью ликвидировать огонь и предотвратить повторное возгорание», — отмечается в сообщении.

В результате пожара пострадал один человек, он получил множественные резаные раны кистей рук. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, он госпитализирован в Сунженскую центральную районную больницу. Причина пожара устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Херсонской области в городе Геническе загорелся Центральный рынок. Пострадали три человека. Площадь пожара составила 600 кв. м. Плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствовали быстрому распространению огня на торговые ряды.

Пожар площадью 600 кв. м вспыхнул утром 18 апреля в городе Миассе в Челябинской области. Загорелся склад лакокрасочной продукции. О пострадавших не сообщалось.