Москва, 2 мая, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение по поводу кощунственной эксгумации останков советских воинов, захороненных на «Холме Славы» во Львове.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В беседе с «Известиями» она заявила, что 80-летие Победы символизирует 80 лет мира без третьей мировой войны, но в этот юбилейный год киевский режим с особым цинизмом и жестокостью оскверняет память своих предков.

«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности», — отметила Захарова.

Захарова подчеркнула, что только благодаря подвигам красноармейцев, партизан и тружеников тыла Украина не была уничтожена гитлеровцами. Кроме того, дипломат назвала проводимое Киевом «перезахоронение» проявлением лояльности Западу.

1 мая украинское издание «Страна. ua» сообщило о начале эксгумации останков советских солдат, захороненных на «Холме Славы» во Львове. По решению городского совета их перезахоронят на Голосковском кладбище.

Как передавало ИА Регнум, в январе власти украинского Львова одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских воинов, в том числе Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище.

На первом этапе перенесут памятник, затем проведут эксгумацию и перезахоронят останки советских солдат.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение властей Львова эксгумировать останки советских воинов указывает на то, что это реальность киевского режима.