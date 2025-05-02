Севастополь, 2 мая, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку беспилотников украинских формирований на Севастополь. Об этом в ночь на 2 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Минобороны России

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — написал Развожаев в Telegram-канале.

По его данным, силы ПВО уничтожили более 10 беспилотников. Развожаев уточнил, что ВС РФ уничтожает все цели над морем, однако звуки от взрывов доходят до самого города. Градоначальник призвал доверять только информации из официальных источников и отметил, что к данному моменту никакие объекты в результате атаки не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, ранее Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотнков ВСУ на город.

Киевский режим не перестает предпринимать ежедневные атаки по гражданским целям на территории России. Так, утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министерство иностранных дел РФ назвало удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум сравнил действия украинских военных с преступлениями бандеровцев времён Великой Отечественной войны, которые отличались особой жестокостью, превосходящей даже фашистов. По его словам, современные украинские националисты продолжают их дело, устраивая террор против мирных жителей.

Украинские войска с 2014 года бьют по мирным людям, в том числе по тем, кого Киев формально называет гражданами Украины. За 11 лет от атак ВСУ погибли более 6,5 тыс. человек, ранения получили около 16,5 тыс.