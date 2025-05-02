Симферополь, 2 мая, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Затор, в котором скопилось более, чем три тысячи автомобилей, устранили у Крымского моста. Об этом 2 мая сообщили в Telegram-канале, освещающем ситуацию на подходах к мосту.

Наталия Судец ИА REGNUM Керчь. Вид с горы Митридат на город и Крымский мост.

Уточняется, что в 23:00 мск перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 260 транспортных средств, со стороны Керчи очереди не наблюдалось. Начиная с 00:00 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к Минтрансу РФ из-за многокилометровой пробки перед Крымским мостом. РСТ попросил рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников.

Кроме того, РСТ порекомендовал жителям России рассмотреть другие варианты въезда на полуостров Крым, например поездом.

Утром 1 мая у Крымского моста образовалась многочасовая пробка. В 10:00 мск с обеих сторон проезда ожидали свыше 3 тыс. машин. К 17:00 более 1,8 тыс. автомобилей скопилось в сторону Керчи и Тамани. Соответствующими кадрами очевидцы поделились в Сети.