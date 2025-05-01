Бильбао, Испания, 2 мая, 2025, 02:38 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» из Испании в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»

Игра в Бильбао завершилась победой гостей со счётом 3:0. Голы за английский клуб забили Каземиро (30-я минута) и Бруну Фернандеш (37-я, с пенальти; 45-я).

С 35-й минуты «Атлетик» остался вдесятером после удаления защитника Даниэля Вивиана по решению норвежского арбитра Эспена Эскоса.

Ответная встреча состоится 8 мая в Манчестере.

Как передавало ИА Регнум, футбольный клуб «Ливерпуль» 27 апреля в матче 34-го тура чемпионата Англии переиграл «Тоттенхэм» и досрочно стал победителем первенства.

Чемпионат Англии «Ливерпуль» выиграл в 20-й раз. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед».

Большую часть своих титулов «Ливерпуль» завоевал в 1960–1980-х годах (13 побед в чемпионате). Предыдущий успех клуб праздновал в 2020 году. Также «Ливерпуль» является восьмикратным обладателем Кубка Англии, шестикратным победителем Кубка (Лиги) чемпионов и трёхкратным обладателем Кубка УЕФА.