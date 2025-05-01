Севастополь, 2 мая, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом 2 мая сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации, уже уничтожено семь БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — написал Развожаев.

Глава города уточнил, что работу по уничтожению вражеских беспилотников ведут силы ПВО, кроме того, работают средства подавления. Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО и доверять только официальной информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ утром 1 мая нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. В результате семь человек погибли, не менее 20 получили ранения. Украинская армия не остановилась на этом, снова отправив беспилотники к центру города, чтобы добить раненых.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что по рынку в Алешках ВСУ запустили порядка 30 FPV-дронов. Он рассказал о героических действиях медиков, спасавших раненых под обстрелом.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку дронами по рынку в Алешках преднамеренным актом покушения киевского режима на мирных граждан России. Он подчеркнул, что не может быть и речи о том, что гибель мирных жителей была случайной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Алешках объявили трехдневный траур по погибшим.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. В этот же день начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским дроном в Херсонской области.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения. По данным СК РФ, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.