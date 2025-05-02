В ночь на 2 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотниками Крым. По предварительной информации главы Севастополя Михаила Развожаева, уже уничтожены как минимум семь вражеских дронов. В Telegram-канале он дополнил, что перехват БПЛА происходил в воздухе над морем на большом отдалении от берега. На момент написания новости губернатор вновь объявил воздушную тревогу. Таким известием ознаменован новый, 1163-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

Ранее о том, что жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя сообщают о звуках пролетающих БПЛА, информировал Telegram-канал Mash. По сведениям ресурса, также под удар ВСУ попала Херсонщина.

После атаки киевскими беспилотниками 1 мая в Алёшкинском округе Херсонской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Накануне в выходной день боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершили четыре волны атак по рынку в Алёшках, задействовав более 30 FPV-дронов.

Операторы ВСУ при этом мешали эвакуации раненых людей, атакуя машины спасателей и безжалостно добивая пострадавших. В результате шесть человек погибли на месте, один человек скончался по дороге в медучреждение, ещё один умер в больнице, несмотря на старания врачей.

В МИД РФ международное сообщество призвали осудить теракт.

«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования», — говорится в сообщении.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.