Вашингтон, 2 мая, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Между Россией и Украиной сохраняется значительный разрыв в позициях по урегулированию кризиса, однако именно Москве и Киеву необходимо предпринять шаги по разрешению конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

По его словам, обе стороны осведомлены об условиях друг друга для достижения мира, и только от Москвы и Киева зависит, удастся ли заключить соглашение.

«В последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», — заявил Вэнс в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что решение остаётся за Россией и Украиной, которым предстоит сделать финальные шаги для урегулирования ситуации.

Кроме того, Вэнс указал на огромную пропасть между ожиданиями России и Украины. По его словам, текущие дипломатические усилия сосредоточены на сближении позиций Москвы и Киева.

Как передавало ИА Регнум, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия может довольно скоро начать переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. По его мнению, это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения приведших к украинскому кризису проблем.

Также накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса. В то же время он указал, что РФ будет заключать соглашение с Киевом. По словам Пескова, это очень сложный вопрос, поэтому нельзя рассчитывать на его быстрое решение. Тем не менее российская сторона надеется, что участие США даст свои положительные результаты.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий.