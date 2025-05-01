Берлин, 2 мая, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на людей в берлинском районе Кройцберг. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба правоохранителей в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Уточняется, что информация о нападении на людей недалеко от места проведения первомайской демонстрации поступила в полицию и экстренные службы около 20:00 (21:00 мск). По предварительным данным, нападавшие выстрелили несколько раз из движущихся автомобилей. В розыск объявили легковые автомобили марок Golf и Audi.

«В связи с инцидентом на Линденштрассе был обнаружен один раненый мужчина, еще один — на Фридрихштрассе. Обоих доставила в больницу скорая помощь. Два человека были задержаны», — уточняется в сообщении полиции Берлина.

Где именно задержали подозреваемых, неизвестно. Мотивы нападения также неясны. С подозреваемыми работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Берлине один человек пострадал в результате перестрелки у отеля Hilton, он получил лёгкое ранение. В стрельбе подозреваются как минимум два человека.

26 февраля несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания суда в Билефельде в Германии. Полицейские арестовали одного из стрелков, другому удалось скрыться.

В январе на юго-западе Германии неизвестный человек в маске открыл стрельбу по людям в здании машиностроительной фирмы. Как минимум два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения.