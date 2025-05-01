Москва, 2 мая, 2025, 01:26 — ИА Регнум. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России открывает новый историко-познавательный раздел «Последний штурм перед Победой» на своём сайте.

Анна Рыжкова ИА Регнум Штурм Берлина

Проект основан на рассекреченных документах из Центрального архива Минобороны, посвящённых Берлинской стратегической наступательной операции и героическому штурму советскими войсками Берлина.

В мультимедийном разделе представлены ранее не публиковавшиеся материалы, включая директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные сводки и донесения, шифртелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотографии, схемы, планы, наградные листы участников операции и другие архивные документы.

2 мая 1945 года советские войска в ходе ожесточённых боёв взяли Берлин, столицу нацистской Германии, что стало символом краха Третьего рейха. Кульминацией операции стало водружение Знамени Победы над Рейхстагом в ночь на 1 мая бойцами 150-й стрелковой Идрицкой дивизии Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля ФСБ РФ опубликовала архивные документы, подтверждающие самоубийство Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года в бункере имперской канцелярии в Берлине, где он скрывался с Евой Браун, также покончившей с собой. В ходе боёв Красной армии советская контрразведка «Смерш» задержала соратников Гитлера, включая Гельмута Вейдлинга, Ганса Баура и Ганса Раттенхубера. 5 мая в саду канцелярии были обнаружены обгоревшие тела, предположительно Гитлера и Браун. Опознание челюстей Гитлера провели помощница зубного врача Кете Гойзерман и техник Фриц Эхтман 10–11 мая, что подтверждалось стоматологической картой. Задержанные нацисты, включая Раттенхубера, на допросах в Москве подтвердили факт самоубийства Гитлера.

29 апреля ФСБ рассекретила документы, раскрывающие медицинские эксперименты нацистских врачей в оккупированном Крыму. Немецкие военные медики Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц проводили опыты над советскими военнопленными и мирными жителями, изымая внутренние органы, особенно почки, и тестируя препарат тропакокаин, вызывавший атрофию конечностей до 20 суток. Операции держались в строгой секретности и проводились только немецкими врачами. По показаниям Ивана Галкина, служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя, подопытных держали в подвале, где также насильно забирали до 800 куб. см крови для переливания раненым немецким военным.