Нью-Йорк, США, 2 мая, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил готовность миссии России в ООН к работе с Майком Уолтцем, которого 1 мая выдвинул кандидатом на пост постпреда США при Организации Объединённых наций президент Дональд Трамп.

Un.org Дмитрий Полянский

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН!» — прокомментировал эту новость Полянский в соцсети Х.

Уолтц занимал пост советника Трампа по вопросам национальной безопасности. Теперь эти обязанности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио. Кандидатуру Уолтца должен утвердить Сенат после рассмотрения в комитете по иностранным делам. При этом в верхней палате Конгресса США у республиканцев 53 места из 100.

Должность постпреда США при ООН остаётся вакантной уже несколько месяцев. На пост претендовала Элиз Стефаник, но Трамп отозвал её кандидатуру и попросил остаться в палате представителей конгресса США. Предполагается, что в случае ухода Стефаник на новую должность за республиканцами осталось бы незначительное большинство в палате представителей Конгресса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп 1 мая объявил о назначении своего советника по национальной безопасности Уолтца постоянным представителем страны при ООН.

1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что, по ее информации, Уолтца вскоре уволят с поста советника президента. Она также заявила о предстоящем увольнении его заместителя Алекса Вонга.

Телеканал Fox News заявил, что отставка Уолтца связана со скандалом, который произошел в марте. Он тогда добавил главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат с высшим руководством страны, где обсуждали готовящиеся удары по объектам хуситов в Йемене.

Газета Politico назвала основным кандидатом на место Уолтца спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Но журналистка телеканала CNN Алайна Трин сообщила, что он не хочет занимать эту должность.