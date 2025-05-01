Мадрид, 2 мая, 2025, 01:07 — ИА Регнум. Легендарный болельщик сборной Испании по футболу Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло-барабанщик, скончался в возрасте 76 лет, сообщает портал Football Espana.

Sammedan Свеча

Маноло, прозванный "барабанщиком" за свой неизменный барабан, был культовой фигурой среди испанских фанатов. Он регулярно посещал матчи национальной команды, вдохновляя болельщиков и часто выступая в роли их лидера, отмечает издание. Маноло также был частым гостем в интервью во время поездок по Испании.

За свою жизнь он стал одним из самых преданных фанатов сборной, посетив более 400 матчей за 40 лет, включая десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы. Сборная Испании высоко ценила его вклад в поддержку команды.