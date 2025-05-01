Вашингтон, 2 мая, 2025, 00:41 — ИА Регнум. США поставляют Украине неисправные истребители F-16, хранящиеся на свалке списанной авиатехники. Самолеты используют в качестве источника запчастей для самолётов F-16, находящихся на вооружении ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

United States Air Force Истребитель F-16

По словам представителя Департамента Военно-воздушных сил США, Пентагон поддерживает техническое обеспечение F-16, переданных Украине европейскими странами, поставляя неиспользуемые и полностью нерабочие самолёты для разборки на запчасти, которые ранее хранились на «авиакладбище» ВВС США. Он отметил, что эти F-16 выведены из эксплуатации в США, непригодны для полётов и лишены ключевых компонентов, таких как двигатели и радары, что делает их восстановление для боевого использования невозможным.

Издание также сообщает, что в социальных сетях ранее появились снимки, на которых запечатлено, как несколько F-16 без ряда элементов загружают на транспортный самолёт Ан-124 в аэропорту города Тусон, штат Аризона.

Как передавало ИА Регнум, Запад в больших объёмах отправляет Киеву непригодную к использованию технику. Бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил её как «стопроцентный мусор» и отметил, что по характеристикам и качеству она уступает старым советским образцам.

В сентябре 2024 года стало известно, что министерство национальной обороны Канады намерено отправить пистолеты, которые изначально должны были быть утилизированы, на Украину.

В прошлом году представитель украинских Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что киевский режим готов получить даже неисправные истребители F-16. Он отметил, что эти самолёты могут стать «донорами», добавив, что такая же практика распространяется и на другие образцы техники, которую Киев получает от Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки оружия Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. В Кремле также отмечали, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.