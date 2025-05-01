Вашингтон, 1 мая, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Закупки иранской нефти и нефтехимической продукции призвал прекратить президент США Дональд Трамп, пригрозив нарушителям вторичными санкциями. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в социальной сети Truth Social.

ИА Регнум Иран

«Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям», — написал американский лидер.

Трамп предупредил, что нарушителям, попавшим в санкционные списки, запретят вести бизнес с США «в любой форме или виде».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров между иранской и американской делегациями, в ходе которого представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести в Риме 19 апреля второй раунд переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 апреля отмечал, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создания этой страной ядерного оружия.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что Тегеран готов к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани 22 апреля заявил, что Иран готов сделать свою ядерную программу прозрачнее при условии снятия с него санкций.

США и Иран при посредничестве Омана провели уже три раунда диалога. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Уиткофф.