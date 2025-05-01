Вашингтон, 1 мая, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Работа Skype будет полностью прекращена с 5 мая 2025 года. Об этом сообщила американская компания Microsoft.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Это затронет как бесплатные, так и платные аккаунты Skype, но не коснётся версии Skype для бизнеса.

«Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая», — указано на сайте технической поддержки компании.

Отмечается, что пользователи смогут перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая включает основные функции Skype и дополнительные возможности. Для этого достаточно войти в Teams на любом поддерживаемом устройстве с учётной записью Skype — контакты и чаты будут автоматически перенесены. В приложении Skype также появится уведомление с инструкцией по переносу данных.

Microsoft также прекращает предоставление платных функций Skype новым пользователям, включая счета Skype и подписки для международных и местных звонков.

Как передавало ИА Регнум, компания Skype основана в 2003 году командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела софт.

Как позже сообщало BBC, популярность сервиса видеоконференций стала стремительно падать на фоне пандемии, когда резко вырос охват Zoom. Позже компания Microsoft опубликовала статистику сервиса, согласно которой в 2023 году его на ежедневной основе использовали только 36 млн человек, в то время как десятилетием ранее число установки приложения превышало 1 млрд раз и имело сотни миллионов пользователей в 169 странах мира.