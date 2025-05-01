Париж, 1 мая, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Шестеро правоохранителей пострадали во время беспорядков, вспыхнувших на манифестации по случаю Первого мая в Париже. Об этом заявил глава французского МВД Брюно Ретайо в эфире телеканала BFMTV.

Global Look Press

«На настоящий момент насчитывается шесть правоохранителей, которые получили легкие травмы: четверо жандармов и двое полицейских», — уточнил Ретайо.

Подчёркивается, что работники правоохранительных органов получили необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. Местные власти призвали взять ситуацию под контроль, чтобы подобные инциденты не повторились. Министр внутренних дел обратил внимание на то, что акции проходят и в других крупных городах, но там они не достигают таких масштабов, как в Париже.

Как отметил глава МВД, в первомайской демонстрации в Париже приняли участие 32 тысячи человек, а по Франции насчитывается около 157 тысяч манифестантов. При этом, по данным ведущего профсоюза Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в стране на демонстрации вышли 300 тысяч человек, из них 100 тысяч — в столице.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во французском Лионе в ходе первомайской демонстрации произошли столкновения манифестантов с местными полицейскими. Местная газета Le Progrès уточняет, что всего участниками шествия стали от 6 тыс. до 10 тыс. человек. Также издание пишет, что при начале беспорядков силовики применили слезоточивый газ.

По предварительной информации, за хулиганство задержаны три человека. Трое полицейских получили незначительные травмы. 1 мая демонстрации проходят в разных французских городах. Прогнозировалось, что их участниками суммарно могут стать до 150 тыс. человек.

27 апреля во Франции прошли акции протеста с требованием об отставке президента страны Эммануэля Макрона. Их участники держали в руках французские флаги, а также баннеры и плакаты с надписями «Pour la Paix» (За мир) и «Макрон, мы не будем умирать за Украину!». Протестующие выступали против главы государства, который поддерживает киевский режим.