Вашингтон, 1 мая, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключает введения новых санкций против России, сообщила 1 мая представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Global Look Press

«Он снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время. Президент хочет в каждом действии, которое мы предпринимаем как страна, поступать в дипломатическом ключе, очевидно, из-за приверженности этому», — заявила Брюс.

Она добавила, что возможность введения вторичных санкций против РФ сохраняется. При этом Брюс отметила, что, помимо России, существует и другие страны, на которые США должны обращать внимание.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg писало, что американский конгрессмен Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытается убедить членов сената в необходимости введения пошлины в размере 500% на товары, страны-производители которых приобретают у РФ энергоресурсы.

Согласно инициативе Грэма, такие меры можно применить, если Россия не начнет «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине. Хотя Москва ранее заявляла, что открыта к прямым переговорам, но пока не наблюдает аналогичного сигнала от Киева.

В статье также сказано, что пошлины в 500% могут затронуть ввозимые в США товары из стран, закупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также Грэм предлагает запретить американцам принимать участие в сделках, связанных с российскими долговыми бумагами.

До этого, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона нерасширением антироссийских санкций преследует конкретную цель — не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 апреля отметил, что всего США, европейскими государствами и другими странами было введено порядка 30 тыс. антироссийских ограничений. В итоге это послужило толчком для развития и роста экономики России.