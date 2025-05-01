Вашингтон, 1 мая, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Сделка Вашингтона и Киева по полезным ископаемым позволит укрепить национальную безопасность Украины. Об этом 1 мая заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

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Как отметила Брюс, соглашение укрепит экономическое партнёрство между США и Украиной. При этом представитель Госдепа подчеркнула, что это не просто финансовое соглашение, но связь между двумя странами, которая изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону.

«Весь остальной мир заметит, что, когда у вас есть такой друг, как Соединенные Штаты, и когда мы ведем бизнес с вами и в вашей стране, это способствует укреплению национальной безопасности для всех участников», — пояснила Брюс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что проекты, которые будут разрабатываться Украиной и США в рамках сделки по полезным ископаемым, будут включать в себя добычу минералов, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры. При этом по договору у США будет первоочередное право приобрести добытые совместно с Киевом ресурсы либо назначить покупателя на свой выбор.

Вечером 30 апреля в министерстве финансов США сообщили о подписании между Вашингтоном и Киевом сделки по совместной разработке недр на территории Украины. С украинской стороны факт заключения соглашения подтвердила вице-премьер страны Юлия Свириденко.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина будет переводить 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестфонд. При этом за Вашингтоном сохраняется право не пополнять фонд финансово, а передавать Киеву вооружения.

1 мая замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что для американской стороны интерес сделки состоит в том, чтобы вернуть в казну США деньги, направленные на оказание военной поддержки Киеву.